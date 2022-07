Cartelli vergognosi in oncologia al Policlinico, rimossi dopo le polemiche sul web

Avevano scatenato l’indignazione generale nelle ultime ore i due cartelli affissi all’ingresso di uno degli ambulatori di oncologia del Policlinico Nuovo, Università Federico II. Oggi i cartelli sono stati rimossi, anche se resta ancora da chiarire chi sia l’autore.

I cartelli indecenti affissi nella sala d’attesa dell’ambulatorio di oncologia: “L’orario di visita della prenotazione non sarà rispettato”

“Si comunica ai pazienti che è severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno“. Così recitava il primo dei due foglie affissi sul bancone di vetro della sala d’attesa di una struttura clinica d’oncologia del Nuovo Policlinico. Due fogli A4, scritti al computer e stampati. E poi, ancora: “Inoltre si fa presente che l’orario di visita scritto alla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato“. Con tanto di sottolineatura delle ultime parole, come a voler ricalcare l’inesorabilità del concetto. Tale severità e mancanza di tatto, aveva – naturalmente – sollevato un polverone di polemiche tra gli utenti social e i pazienti in attesa.

I fogli sono stati rimossi dietro intervento del direttore di dipartimento, resta da chiarire chi sia l’autore degli avvisi

Oggi, per fortuna, è giunta la notizia secondo la quale questi cartelli sarebbero stati rimossi. Dopo le segnalazioni – la vicenda è stata al centro di un dibattito sul web dopo che la stessa era stata portata alla luce da la Repubblica e al centro oggi di un servizio del Corriere della Sera – il direttore del dipartimento, il professor Sabino De Placido, è immediatamente intervenuto facendo rimuovere i cartelli sottolineando che non si è trattato assolutamente di un’iniziativa del Policlinico che ha particolare attenzione per l’utenza. Ribadendo che si tratta di comunicazioni anonime, non riconducibili assolutamente alla struttura sanitaria.