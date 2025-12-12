Sversava acqua e cemento con una betoniera nei terreni di Casal di Principe, denunciato

PUBBLICITÀ

Recentemente, alcuni agenti del Commisariato di Casal di Principe hanno fermato un uomo mentre versava dei rifiuti particolarmente pericolosi per l’ambiente, nelle campagne della città.

La dinamica dello smaltimento

Come raccontato dagli inquirenti, l’uomo si trovava a bordo del suo mezzo di trasporto, una betoniera, e stava svuotando ingenti quantità di liquido che all’apparenza poteva apparire come semplice “acqua sporca”. La sostanza in questione era in realtà dell’acqua mischiata con il cemento e diverse sostanze sintetiche. Queste sostanze, il più delle volte, possono contenere scorie o altri agenti chimici che si usano nell’edilizia per mantenere più a lungo il calcestruzzo. Il contatto con questo miscuglio può causare gravi problemi al suolo e ai campi destinati alla coltivazione, portando infine anche all’infertilità di quest’ultimi che rischiano di non essere più recuperabili.

L’arrivo della polizia e la denuncia

A coglierlo, sprovvisto di qualunque scusa, sono arrivati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe. Gli agenti in questione erano stati impiegati proprio in un servizio di monitoraggio della “Terra dei Fuochi” che puntualmente ha ripagato i sacrifici e la scelta fatta. Capita ancora troppo spesso infatti, che alcuni individui scarichino le sostanze, che legalmente non possono smaltire, nelle campagne, lontani dagli occhi indiscreti, sperando di passarla liscia. Grazie però a questi controlli continui, finalizzati alla tutela del nostro territorio e della salute pubblica, queti episodi, puniti, capitano sempre più raramente.

Dalla Campania Felix alla Terra dei Fuochi, il degrado delle nostre terre

L’uomo è stato identificato e denunciato dalle Autorità giudiziarie per abbandono di rifiuti pericolosi. Il mezzo pesante è stato confiscato così come il materiale che conteneva al suo interno. La tristezza della vicenda è data dal fatto che questi episodi condizionano parecchio la nostra vita. Tutti i prodotti naturali che portiamo sulla tavola, come la semplice frutta e verdura, sono continuamente contaminati da agenti chimici di questo tipo. Rischiamo quindi di mangiare e assorbire puro veleno ogni volta che che ne facciamo uso, tutto ciò per colpa di gravi reati contro l’ambiente e contro la nostra salute.