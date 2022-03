Case a 1 euro, i bandi dei comuni dove acquistarle: ci sono anche in Campania

Sembra impossibile invece, grazie ad una particolare iniziativa che sta prendendo piede poco a poco, tutto questo può divenire realtà. Il progetto Case a 1 euro è partito da alcuni comuni italiani, con l’intento di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree in difficoltà.

Con questa operazione Case a 1 euro si cerca di ripopolare deliziosi borghi che stanno diventando deserti, abbandonati dalla popolazione giovanile e dai decessi di quella anziana.

Per quanto singolare questa proposta le prime amministrazioni a promuovere l’iniziativa, hanno visto ben poca partecipazione ai bandi di gara ma ora la situazione si sta evolvendo. Questa strategia di lungo respiro è attrattiva per chi cerca casa a basso costo, e semplice per ridare lustro ai borghi italiani che tutto il mondo ci invidia per la loro straordinaria bellezza, e per quello spirito d’altri tempi oggi tanto ricercato.

Il progetto delle case a 1 euro esiste ormai da anni. Il primissimo comune a promuoverlo fu Salemi, dell’allora sindaco Vittorio Sgarbi. E ancora oggi è proprio la Sicilia la regione italiana che offre più case a 1 euro. Bene, ma ora che siamo nel 2022, dove sono le case a 1 euro? Chi di noi volesse provare a comprarne una e vivere, finalmente, nella pace e nel relax tipici dei piccoli centri italiani, dove dovrebbe cercare?

La risposta è che sono decine i centri che offrono case a 1 euro. Ecco la lista completa qui di seguito.

I bandi per le case a 1 euro

Case a 1 euro in Campania: i comuni dove acquistarle

La Campania è una delle regioni più amate d’Italia, con le località più visitate dai turisti: Napoli, Sorrento, Ischia e così via. Esistono, però, tanti borghi da rivalutare, che pian piano stanno diventando disabitati. Ecco perché le amministrazioni comunali decidono di vendere case a un prezzo simbolico di 1 euro.

Ma dove sono questi borghi in Campania e come trovarli? Luoghi stupendi, dimenticati ma affascinanti, che aspettano solo di ritrovare il loro antico splendore. Ecco quali sono.

Altavilla Silentina

In provincia di Salerno, incorniciata dalle suggestive vette degli Alburni, si trova Altavilla Silentina, un comune di 6000 abitanti e poco più.

Un borgo molto caratteristico, attorniato da un sacco di luoghi naturali come il bosco Chianca, costituito da cerri, carpini ed ornello, il bosco Foresta, anche attrezzato con sentieri per passeggiate e panchine, come il Parco naturale La Foresta.

Da vedere le belle chiese antiche, gli Scavi di San Lorenzo e gli Scavi della Madonna della Neve.

Pietramelara

Il borgo medievale di Pietramelara è un altro fantastico luogo dove trovare le case a 1 euro in Campania, che si trova in provincia di Caserta.

Un borgo medioevale quasi intatto, con una topografia elicoidale molto particolare e una torre che domina l’intera valle e i monti che la circondano. Uno scenario molto suggestivo, con una vista dominata dalla natura che prevale in modo lussureggiante.

Dalla torre si possono vedere tutti i castelli nonché il Tempio e Teatro romani scoperti nel 2000 sul crinale di un monte che circonda la valle.