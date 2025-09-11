Caso Garlasco, trovate 8 impronte nuove sugli oggetti trovati sulla scena del crimine

PUBBLICITÀ

Dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, emergono nuove tracce che potrebbero riscrivere – o quantomeno integrare – il complesso quadro investigativo di uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana. Durante l’incidente probatorio disposto dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli, sono state isolate otto impronte digitali parziali su due sacchetti sequestrati subito dopo il delitto: sei sul sacchetto contenente cereali, due su quello con la spazzatura.

L’attività peritale, svolta dal dattiloscopico Domenico Marchegiani con i consulenti delle parti e dei familiari della vittima, si è concentrata sugli oggetti conservati dagli inquirenti sin dalle prime fasi dell’inchiesta. Le impronte non si trovano né sulla confezione dell’Estathè né sui biscotti, ma solo sui sacchetti.

Secondo Marchegiani, le tracce individuate presentano i requisiti minimi per essere considerate valide – ovvero almeno dieci creste papillari o una caratteristica morfologica identificabile – ma è necessario verificarne l’utilizzabilità. Per questo verranno sottoposte a tecniche fotografiche avanzate e analizzate dall’ufficio di polizia scientifica di Torino.

Si riapre la pista Sempio

Le indagini – coordinate dalla procura di Pavia con il procuratore Fabio Napoleone – vedono ora indagato, con l’ipotesi di omicidio in concorso, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Il suo coinvolgimento era già stato ipotizzato anni fa ma escluso dagli sviluppi processuali che portarono nel 2015 alla condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima e da sempre proclamatosi innocente.

A riaprire il caso sono stati nuovi accertamenti tecnici, tra cui anche l’isolamento del DNA di Stasi sulla cannuccia dell’Estathè, seguito ora da queste impronte latenti. Si tratta di elementi che, pur non modificando formalmente il quadro processuale consolidato, potrebbero influenzare l’evoluzione dell’inchiesta bis.

Le reazioni e i prossimi passi

“Pensavo che dopo tanto tempo non avremmo trovato nulla, ma le tracce ci sono”, ha detto Dario Redaelli, consulente dei familiari Poggi. Meno entusiasta, ma comunque aperto a una lettura tecnica, è l’ex comandante dei RIS Luciano Garofano, oggi consulente di Sempio: “Sono potenzialmente utili, ma è probabile che appartengano a Chiara o ad Alberto Stasi. Serve cautela”.

Il gip ha convocato le parti in aula il 26 settembre per discutere la richiesta di proroga degli accertamenti, ritenuti “irripetibili”.

Il filone “parallelo” e il ruolo di Flavius Savu

Nel frattempo, un altro nome torna sotto i riflettori: Flavius Savu, cittadino romeno arrestato in Svizzera e ora in attesa di estradizione. L’uomo, condannato in via definitiva per un’estorsione ai danni di figure legate al Santuario della Madonna della Bozzola, ha in passato rilasciato dichiarazioni mai riscontrate su presunti festini a sfondo sessuale legati all’omicidio. Gli inquirenti valuteranno se interrogarlo nuovamente.