Esce dalla palestra e accusa un malore, Alfredo muore a Casoria

PUBBLICITÀ

Alfredo Picaro è stato colpito da un malore dopo essere uscito dalla palestra. Sotto choc la città per il tragico destino del 55enne, deceduto nei pressi di piazza San Paolo a Casoria. Come riporta il Mattino l’episodio si è verificato ieri sera alle ore 20 circa: le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno accertato che il 55enne è deceduto per cause naturali. L’avvocato 55enne era molto conosciuto in zona, forte il cordoglio degli amici e sui social.

LE DEDICHE PER ALFONSO

“L’ Associazione Avvocati Frattesi, si unisce al dolore dei familiari tutti per la perdita del collega Avv. Alfredo Picaro. Il suo ricordo rimarrà sempre forte nei nostri cuori”.

PUBBLICITÀ

“La Camera Forense Di Casoria è affranta e addolorata per la prematura scomparsa dell’amico Avv. Alfredo Picaro collega probo, competente, disponibile. Siamo vicini a Antonello, Francesca, Elsa, e la piccola Antonia, i familiari, i parenti, gli amici e i colleghi piangono il fratello il marito, il papà, l’amico, un Professionista, un uomo Speciale. Arrivederci Alfredo”.

“Accogliamo con profondo dolore la notizia della scomparsa del caro fratello Alfredo del nostro assessore Elsa Picaro. Un forte abbraccio a lei e a tutta la famiglia da tutta la nostra comunità. Che la terra gli sia lieve”, scrive il Pd di Casavatore.