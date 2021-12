Scene di follia tra le strade di Casoria, cavallo trainato in scooter con una corda [Video]

Al confine tra Casoria e Napoli, in zona via della Stadera, è avvenuta l’ennesima vergona. Due persone in sella ad uno scooter – come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – hanno trainato un cavallo con una corda in strada. Immediata la denuncia social sui social e la diffusione del filmato che ritrae il povero animale mentre viene trasportato con la moto da due uomini. Tantissimi i commenti dei cittadini che si sono detti indignati per le immagini e per quanto accaduto al cavallo.



“Trainare in questo modo gli animali oltre che ad essere vietato dalla legge è qualcosa di veramente indegno ed inumano. Certa gente non ha il minimo rispetto per gli animali, questi addirittura portano a spasso un cavallo per strada tenendolo legato con una corda. Tra l’altra, mentre loro viaggiano è in scooter. Abbiamo proceduto ad inviare il filmato alle autorità e sporgere denuncia. Continueremo batterci fino a che gli animali non saranno davvero rispettati e tutelati. Occorre una rivoluzione giuridica ma anche e soprattutto culturale.” – ha dichiarato il Consigliere Borrelli con Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e Francesca Imbaldi, coordinatori di Europa Verde per l’area nord di Napoli.