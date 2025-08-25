PUBBLICITÀ
Rischiano di annegare a Castel Volturno, ragazzi salvati dall’agente

Sabato sul litorale Domitio, due ragazzi in difficoltà a causa del mare agitato e del forte vento sono stati tratti in salvo dalla Polizia di Stato. Una volante del 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨, passando in via del Mare, ha notato alcune persone che cercavano di soccorrere i ragazzi, lontani dalla riva.

Uno dei poliziotti si è spogliato dell’uniforme e si è tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerli e a riportarli a riva. Nel frattempo, il personale sanitario del 118 è intervenuto per prestare le prime cure, trasportando uno dei due giovani al pronto soccorso di Pineta
Grande per sintomi riconducibili a un principio di annegamento.

Tragedia in spiaggia a Castel Volturno, muore mentre fa il bagno con la moglie

Una tranquilla mattinata di mare, sabato, si è trasformata in dramma sul litorale domizio, a Castel Volturno. Un uomo di 78 anni, originario della Campania, è deceduto mentre faceva il bagno in compagnia della moglie. Secondo i primi accertamenti, l’anziano sarebbe stato colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità una sincope. Dopo aver perso conoscenza, è finito sott’acqua senza riuscire più a riemergere.

