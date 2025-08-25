Tragedia in spiaggia a Castel Volturno, muore mentre fa il bagno con la moglie

PUBBLICITÀ

Una tranquilla mattinata di mare, sabato, si è trasformata in dramma sul litorale domizio, a Castel Volturno. Un uomo di 78 anni, originario della Campania, è deceduto mentre faceva il bagno in compagnia della moglie. Secondo i primi accertamenti, l’anziano sarebbe stato colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità una sincope. Dopo aver perso conoscenza, è finito sott’acqua senza riuscire più a riemergere.

Un medico presente nello stabilimento balneare si è precipitato a prestare i primi aiuti, praticando immediatamente le manovre di rianimazione. Sul posto è poi giunta un’ambulanza del 118, allertata dai gestori del lido e dai bagnanti che hanno assistito alla scena. Nonostante gli sforzi e i ripetuti tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” e medico del 118, ha dato notizia dell’accaduto, esprimendo vicinanza ai familiari della vittima e sottolineando la tempestività e la dedizione del personale sanitario intervenuto. La salma è stata affidata alla Capitaneria di Porto, che ha avviato le verifiche del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.