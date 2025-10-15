PUBBLICITÀ
Attualità e Società

CAT Italia conquista il Campionato Mondiale C.M.C a Londra

Redazione Internapoli
Evento organizzato da CMC World, guidata dal Presidente Antonio Bilancio e in collaborazione con CMC United Kingdom rappresentata da Luigi Caterino, e la direzione di Luigi Bilancio in collaborazione con Salon International.

La Nazionale Italiana si è aggiudicata il titolo di Campioni del Mondo al Campionato CMC di Londra, prevalendo su 30 nazioni partecipanti.

Il risultato è stato consolidato dalla direzione dei Direttori che ha coordinato con rigore organizzativo e qualità tecnico-artistica l’intero percorso competitivo della squadra. un sentito ringraziamento ai Direttori Giovanni Di Lauro, Carmine Riccardi, Marco Pezzella, Paolo Maione, e allo stilista PixelC3, giudice mondiale della competizione.

Numerosi i riconoscimenti individuali con medaglie d’oro e d’argento. Tra i risultati di maggiore rilievo, Carmine De Falco ha affiancato alla Coppa del Mondo a squadre la Medaglia d’Argento conseguita nella categoria Salon Look Man confermando l’eccellenza italiana a livello internazionale.

