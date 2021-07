Una brillante operazione della Polizia Penitenziaria di Terni avvenuta nei giorni scorsi. Il personale in due distinte attività di investigazione, è riuscito a cogliere in fragranza di reato due detenuti, appartenenti al circuito alta sicurezza (criminalità organizzata) entrambi in possesso del telefono cellulare. Oltre ai due telefoni rinvenuti, il sequestro di hashish occultato in un pacco in arrivo dall’esterno. Non vengono forniti ulteriori elementi al momento in considerazione delle attività di indagine ancora in corso. L’operazione è stata possibile grazie al personale che ha espletato le proprie mansioni di concetto egregiamente, supportato da chi quotidianamente è a contatto con la popolazione detenuta e ne conosce tutte le mosse che possano mettere in atto, e quindi un plauso particolare al ruolo agenti e assistenti che continuano a dimostrare che sono il perno dell’amministrazione penitenziaria e grazie alla loro professionalità e senso del dovere contribuiscono attivamente alla riuscita della repressione dei reati all’interno degli istituti

