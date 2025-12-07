Centro commerciale e area residenziale ma era tutto abusivo, maxi sequestro a Giugliano

PUBBLICITÀ

Straordinaria operazione della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, che ha posto sotto sequestro preventivo un fondo agricolo di circa 22.000 metri quadrati trasformato abusivamente in un vasto complesso commerciale e perfino residenziale. Il terreno, di proprietà di una società immobiliare riconducibile a un 71enne del posto, ospitava numerose strutture, attività e abitazioni prive di qualunque autorizzazione. L’uomo è stato denunciato per lottizzazione abusiva, abusi edilizi e illecito smaltimento di acque reflue.

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto la presenza di capannoni e manufatti utilizzati da diverse attività economiche. In un primo lotto è stata accertata la presenza di una rivendita di veicoli online che operava su circa 1.100 metri quadrati, con uffici, depositi e un’ampia pavimentazione in asfalto realizzati senza alcun titolo edilizio. Il titolare, un 74enne giuglianese, era sprovvisto della SCIA e di qualunque autorizzazione.

In un secondo lotto, di oltre 7.000 metri quadrati, erano operative altre imprese: una società di abbigliamento e pelletteria gestita da una 56enne, priva della certificazione antincendio; una società di vendita di articoli per l’edilizia riconducibile a un 61enne residente in Spagna, che utilizzava anche un deposito di materiale edile nello stesso spazio; e infine un’attività di commercio di articoli per la casa gestita da un 51enne di Mugnano, anch’essa sprovvista della certificazione antincendio e priva della dovuta SCIA.

L’aspetto più sorprendente dell’intervento riguarda però un’area di circa 4.000 metri quadrati dove sorgevano nove casette prefabbricate in legno, ciascuna di circa 40 metri quadrati, registrate catastalmente come abitazioni economiche e affittate a diversi nuclei familiari. L’intera zona residenziale, dotata persino di un custode, era stata ricavata nel fondo agricolo senza alcuna autorizzazione urbanistica.

Al termine delle verifiche, la Polizia Municipale ha deferito all’Autorità Giudiziaria cinque persone e ha elevato sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro. L’area sequestrata si configurava come un vero e proprio centro commerciale improvvisato, con tanto di abitazioni, completamente fuori dalle norme