Lacrime nell’Agro Aversano per Rossella, la giovane mamma muore a 44 anni

Lacrime di dolore a Cesa per la morte di Rossella Marino. La giovane mamma, originaria di Aversa, si è spenta a soli 44 anni. Lascia un figlio e il compagno. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto tutta la comunità, che in queste ore la ricorda con grande affetto sui social.

Alessia, un’amica, scrive: “Non doveva andare così, mi hai sconvolta tesoro mio… Ricevere la chiamata di questa assurda notizia mi ha gelato il sangue… Proprio la settimana scorsa ci siamo sentite, eri allegra come sempre, eri felice che le cose stavano andando bene… Mi dicesti che saremmo tornate presto a farci le chiacchierate e le risate di sempre E adesso? Che hai combinato Rossella sei sempre stata una persona meravigliosa, sempre piena di vita, di gioia, quando venivo a casa tua erano sempre risate accompagnate da un amicizia sincera… Mi hai stravolto…. Ho il cuore a pezzi… Riposa in pace tesoro mio Brilla dal cielo, così come brillavi sulla terra resterai per sempre nel mio cuore”.

“Mi hai sconvolta..Resterai nel mio cuore per tutta la vita assieme a tutti i ricordi che abbiamo , ti voglio bene Ross , che la terra ti sia lieve”, è il messaggio di Lucia.