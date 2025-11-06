Champions League, il Napoli è 24esimo: l’ultimo posto utile per i play off

PUBBLICITÀ

Il Napoli non va oltre lo 0 a 0 contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte in Champions League sciupando una grossa occasione. I ragazzi di Conte sono ora costretti a guardarsi le spalle e dare il massimo nelle restanti quattro gare in vista dei possibili playoff.

La classifica di Champions League piange agli azzurri

Con soli 4 punti raccolti in altrettante gare disputate, i partenopei debbono assolutamente cambiare marcia a partire dalla sfida contro la sorpresa Qarabag. Ad inizio anno, con l’arrivo di un fuoriclasse come De Bruyne e la conferma di gran parte della rosa Campione d’Italia, le ambizioni erano alte, ma ad oggi la situazione è compromessa. Attualmente gli azzurri occupano la 24esima posizione nella classifica generale, ossia l’ultima posizione utile per accedere ai playoff. A metà cammino, i ragazzi di Conte non possono ritenersi soddisfatti, considerando le avversarie affrontate e una differenza reti che sin qui piange agli azzurri. Sono infatti ben 9 le reti subite a discapito delle appena 4 realizzate. Un bottino assai povero, che desta preoccupazione in tutto l’ambiente.

PUBBLICITÀ

In vista della possibilità di accedere ai playoff serve una quota minima in termini di punti

Considerando l’annata appena trascorsa, la prima col nuovo format della nuova Champions League, per poter accedere ai playoff servono quantomeno 11 punti. I partenopei nelle prossime 4 gare, saranno impegnati contro rispettivamente Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea. Gli azzurri, calcoli alla mano, debbono vincere almeno 2 gare e pareggiarne una per rientrare nelle prime 24. Nulla di impossibile, ma servirà cambiare decisamente passo ed atteggiamento in campo. Nel match contro l’Eintracht, con un Maradona strapieno è mancata cattiveria e voglia di azzannare l’avversario.

In questo mese cruciale che attende gli azzurri, servirà il contributo di tutti. Gli impegni sono molti e coloro che verranno chiamati in causa di volta in volta dovranno dimostrare tutto il loro potenziale. Il Napoli negli ultimi anni ha disputato degli ottimi cammini in Europa, giocandosela alla pari talvolta anche contro avversari più blasonati. In vista di questi 4 impegni, servirà forza, coraggio e voglia di andare oltre ogni tipo di difficoltà.