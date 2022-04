Orologio da 2 milioni scippato a Lelclerc: “Hanno fatto un bel lavoro, organizzati e veloci”

“Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci”. Così Charles Leclerc all’inviato di Striscia la Notizia a Imola Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’oro, il secondo della carriera per il pilota della Ferrari, che pochi giorni fa, a Viareggio, mentre posava per un selfie, si è visto sfilare dal polso un rarissimo orologio del valore di circa due milioni di euro. “Orologio a parte – ha aggiunto il pilota della Ferrari – questa stagione per ora è solo positiva. E spero che nel prossimo gran premio qui in Italia (Imola, ndr) ci possano essere ancora soddisfazioni: stiamo andando molto veloci”. (ANSA).

Leclerc rapinato del suo orologio preferito, valeva 2 milioni di euro

Il pilota di Formula Uno in forza alla Ferrari Charles Leclerc è stato vittima di furto in Darsena a Viareggio (Lucca) dove gli è stato strappato dal polso un orologio del valore che, in un primo moento, si credeva fosse di svariate migliaia di euro. Secondo quanto si legge su Il Corriere della Sera, si tratterebbe invece di un Richard Mille Rm 67-02 rosso Ferrari. Un cronografo rarissimo dal valore di ben 2 milioni di euro. Il campione francese aveva una passione particolare per quell’orologio, indossato anche in pista. Il pilota era in compagnia del suo personal trainer, quando è stato avvicinato con la scusa di scattare delle foto.

Leclerc rapinato con la scusa del selfie, il ladro si è dato alla fuga

All’improvviso gli è stato strappato l’orologio da un uomo che poi si è dato alla fuga. Ai due non è rimasto altro che allertare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia. Il personal trainer del pilota Andrea Ferrari che è viareggino ha postato su instagram la foto del luogo in cui è avvenuto il furto. Si tratta una via completamente al buio: il professionista ha reso pubblico quanto accaduto.