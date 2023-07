Chiama il 118 in diretta su TikTok ma è solo uno scherzo. Borrelli: “Denunciato, fanno di tutto per le visualizzazioni”

PUBBLICITÀ

Chiama il 118 in diretta sui social, nessuna emergenza, nessuna necessità se non quella di “apparire”. La telefonata infatti non era altro che uno scherzo telefonico su Torre Del Greco, Borrelli sottolinea: “Denunciato. Questo protagonismo folle e pericoloso da social network va fermato“.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli

Una telefonata che da pregna di irresponsabilità e che manca di rispetto non solo agli operatori ma anche a chi sfortunatamente necessita davvero del loro aiuto. Uno scherzo telefonico in diretta social che da il cattivo esempio e che mostra quanto ormai, per alcuni, far ridere ed avere approvazione “virtuale” sia diventato più importante del rispetto altrui. Sono tanti infatti gli utenti indignati che hanno segnalato il video della diretta al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo segnalato il filmato alle Autorità perché chi interrompe il servizio delle emergenze va denunciato” dice Borelli.

“Questi pseudo-influencer fanno ricorso ad ogni stratagemma, a qualsiasi mezzuccio, per accaparrarsi qualche visualizzazione in più. Credono di poter far ciò che vogliono, che tutto rientri nella norma del loro spettacolo quotidiano, tra l’illecito, il degradante e l’arroganza. Bisogna a tutti costi fermare questo stupido, idiota e folle protagonista da social network. Mentre lui si diverte a far perdere tempo agli operatori del 118 qualcuno potrebbe aver davvero bisogno di un’ambulanza e a causa di questi soggetti si perdono minuti preziosi” continua Borrelli.