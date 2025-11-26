PUBBLICITÀ
Chiedeva il pizzo per “gli amici di Castellammare”, preso l’estorsore

Nicola Avolio
Chiedeva il pizzo per "gli amici di Castellammare", preso l'estorsore
I militari della Stazione Carabinieri di Ottaviano, in data odierna, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

In particolare, l’indagato avrebbe richiesto ad un imprenditore operante nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una somma di denaro per consentirgli di proseguire nella propria attività, rappresentando di agire per conto degli “amici di Castellammare”, e dunque evocando l’intervento di una organizzazione criminale in caso di rifiuto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.

