Vendita abusiva, il Questore chiude la gioielleria Lello Esposito
Vendita abusiva, il Questore chiude la gioielleria Lello Esposito

Il questore Maurizio Agricola ha disposto la chiusura della gioielleria Lello Esposito che si trova al corso Meridionale. Secondo il Mattino la decisione è dovuta al fatto che : i titolari del negozio non avevano alcuna licenza che autorizzava a vendere orologi, argenti ed altri preziosi.

Già nel dicembre del 2016 lo stesso negozio fu destinatario di un analogo provvedimento. Venne chiusa in conseguenza di un sequestro giudiziario disposto nell’ambito dii un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

