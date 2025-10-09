PUBBLICITÀ

Una brutale aggressione è stata consumata nei confronti del responsabile della sede di Monteforte Irpino di Irpiniambiente, la società della Provincia di Avellino che gestisce la raccolta dei rifiuti in Irpinia.

Choc in Campania, dirigente di Irpiniambiente aggredito a sprangate sotto casa

Carmine Laudonia, 62 anni, è stato affrontato stamattina, intorno alle cinque, mentre usciva di casa, a Rione Aversa di Avellino, per andare al lavoro. Due uomini, con i volti nascosti dagli scaldacollo, lo hanno affrontato e picchiato utilizzando anche una spranga con la quale lo hanno colpito più volte alla testa. Non si è tratta di una rapina: alla vittima non è stato sottratto il borsello che aveva con sé né altri effetti personali.

Il racconto della vittima, che ha presentato denuncia alla Questura di Avellino, fa ipotizzare che il movente dell’aggressione possa essere collegato all’ambiente di lavoro. Nella sede di Monteforte Irpino fanno riferimento circa 200 dipendenti di Irpiniambiente e più volte si sono manifestate tensioni nella organizzazione del lavoro.

Laudonia è stato ricoverato in ospedale ad Avellino dove è stato suturato con dieci punti per le ferite alla testa e sottoposto ad una Tac per verificare le conseguenze delle altre ferite all’addome, alle braccia e alle gambe. Dopo l’aggressione, i due picchiatori si sono dati alla fuga a piedi.

Indagini in corso da parte della Squadra Mobile per identificare gli aggressori.