Choc in Campania, donna trovata morta in strada: è giallo. Si segue la pista del suicidio

Questa mattina a Montefalcione, lungo viale Padre Accurso, è stato rinvenuto in strada il cadavere di una 56enne del luogo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.

I primi accertamenti fanno propendere per un suicidio. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto che ha destato sconcerto in paese, che appena l’altro ieri ha chiuso i tradizionali festeggiamenti di agosto con la gara dei fuochi pirotecnici.