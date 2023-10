Choc Insigne a Toronto, insulta e mostra il dito medio a un tifoso in tribuna che lo contestava

PUBBLICITÀ

Di certo non si è presentata a Lorenzo Insigne l’esperienza da sogno che, dopo l’addio al Napoli, aveva desiderato. Il suo Toronto continua a perdere in campionato (14 sconfitte in 15 partite) e i tifosi lo hanno letteralmente scaricato. Lui e Bernardeschi, i “top player” acquistati lo scorso anno dalla società canadese per far sognare i tifosi, tra continui problemi muscolari e cattiva gestione dello spogliatoio, stanno vivendo un vero e proprio incubo. Nella passata stagione non hanno centrato i playoff e ora sono all’ultimo posto in classifica, in caduta libera. E dopo l’ennesima sconfitta contro il Cincinnati, Insigne non c’è stato più e ha risposto agli insulti dei suoi tifosi che l’avevano preso di mira.

Tifoso del Toronto insulta Insigne, lui risponde: cos’è successo

I tifosi del Toronto sono ormai da mesi abituati alla sconfitta, e questa situazione li ha gettati nello sconforto più totale. Il più bersagliato sui social in queste settimane è stato proprio Insigne, definito “imbarazzante”, da molti.

Dal virtuale al reale: l’ex Napoli si è reso protagonista in negativo di un battibecco con un supporter della squadra canadese. Il giocatore, assente per infortunio, si trovava in un box. Da lì sono arrivate una pioggia di insulti e accuse di rubarsi lo stipendio. La reazione del giocatore è stata impulsiva con un netto “Fuck you!” e poi “Respect!”. Scena che è terminata subito grazie all’intervento della moglie, ma che è continuata poi sui social. Un rapporto ormai spezzato.

Di seguito il video di quanto accaduto, riportato da Napolimagazine:

