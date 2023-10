Violento incidente nella notte ad Acerra, coinvolta un’intera famiglia: morti i genitori, bimbi ricoverati al Santobono

PUBBLICITÀ

Un violento incidente stradale è avvenuto questa notte ad Acerra, provincia di Napoli, in cui è stata coinvolta un’intera famiglia, che viaggiava a bordo di un’utliltaria. I genitori sono morti, mentre i due bambini sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata e lottano per la vita. A riportarlo, Fanpage.

Incidente stradale nella notte ad Acerra, si indaga sull’accaduto

L’incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto in via Volturno, nella periferia di Acerra, e avrebbe visto coinvolti una Fiat 600 Bianca e una Opel Astra. La famiglia rimasta ferita era a bordo dell’utilitaria. I due genitori che erano davanti sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo, finendo in un terreno privato vicino. Si è reso necessario l’intervento dei pompieri per consentire l’accesso alle forze dell’ordine alla proprietà per il recupero dei corpi. Le forze dell’ordine hanno avviato i test tossicologici sul conducente dell’altra vettura.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e i vigili del fuoco, con la squadra di Afragola, che hanno provveduto ad estrarre i ragazzi feriti dalla lamiere dell’auto e hanno lavorato per consentire il recupero dei corpi dei genitori. Sul posto anche il personale sanitario dell’ambulanza del 118.