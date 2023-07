Paura durante il funerale a Palermo, bara divorata dalla fiamme

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore uno spavento episodio è accaduto in largo delle Petralie nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo, durante una veglia funebre. Uno degli incendi ha infatti minacciato le case del popolare rione palermitano, toccando anche un’abitazione dove si stava svolgendo la veglia in presenza della bara di un defunto. Le persone presenti nell’abitazione sono fuggite via dal punto per mettersi al sicuro, mentre la bara è stata bruciata delle fiamme.

Come riporta il Quotidiano di Sicilia si è trattato di uno dei tanti momenti di paura vissuti in Sicilia causati dei roghi che si sono sviluppati in città e nella provincia. Tra questi, emblematico quello che ha coinvolto una donna anziana bisognosa di cure di San Martino delle Scale che è morta nella sua abitazione perché i sanitari del 118 non sono riusciti a raggiungere l’abitazione in tempo.

