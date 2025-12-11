PUBBLICITÀ
HomeCronacaClan Licciardi, i contrasti tra Carella e gli affiliati: “Non fa stare...
CronacaCronaca locale

Clan Licciardi, i contrasti tra Carella e gli affiliati: “Non fa stare bene a nessuno”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
luigi carella clan licciardi
PUBBLICITÀ

All’interno del Rione Berlingieri, Luigi Carella, noto come “Gigino a Gallina”, non solo gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma generava anche forti tensioni tra gli affiliati del clan Licciardi. E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’esecuzione di 22 misure restrittive a carico di elementi attigui al clan Licciardi. Diverse intercettazioni rivelano il malcontento di Salvatore Montanino, che si lamentava della gestione autoritaria di Carella: “Questi pensano solo ai cazzi loro”.

Le frizioni erano tali che gli affiliati si rivolgevano a Paolo Abbatiello, vertice del clan, per mediare e ridurre le richieste di Carella. Montanino raccontava a Salvatore Sapio: “Ho parlato con lo zio… il ragazzo vuole bene a noi… vuole bene alla famiglia nostra…”, evidenziando come fosse necessario l’intervento del capo per risolvere le dispute interne.

PUBBLICITÀ

Non mancavano le imboscate e le richieste di chiarimenti su affari importanti. Carella aveva preso accordi con altri referenti del clan e con imprenditori legati al territorio vesuviano.

Dai colloqui intercettati emerge chiaramente che, nonostante il controllo rigido di Carella, la sua autorità era spesso contestata dagli affiliati locali. Montanino si mostrava esasperato: “Non fa stare bene a nessuno”, confermando la necessità di Abbatiello come arbitro delle controversie.

L’indagine conferma il ruolo centrale di Carella nel clan Licciardi, ma anche le dinamiche interne di potere, contraddistinte da richieste di denaro, imboscate e la gestione dei rapporti tra le diverse articolazioni criminali.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati