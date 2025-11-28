Lutto a Castellammare per Claudia Cavallaro, la 34enne lascia marito e figlio

PUBBLICITÀ

Lutto a Castellammare di Stabia per Claudia Cavallaro. La giovane, 34 anni, lascia un marito e un figlio piccolo. La camera ardente sarà allestita oggi, venerdì 28 novembre, alle ore 9,00 presso la Casa Funeraria Cesarano. Il rito funebre sarà celebrato invece domani, sabato 29 novembre, alle ore 9.30 nella Parrocchia dell’Annunziatella.

“Che dispiacere Claudia una bravissima ragazza”, “Dio mio, non ci sono parole. Sentite condoglianze” si legge tra le decine di commenti apparsi nelle ultime ore sui social. La dipartita della giovane lascia un grande vuoto in tutta la comunità.

