Clementino contro Malgioglio: «Sei come l’ananas sulla pizza»

Un vero botta e risposta tra Malgioglio e il rapper napoletano Clementino dopo Tale Quale Show.

Durante lo show che va in onda ogni veneredi su rai1, condotto da Carlo Conti, intitolato Tale Quale Show, il concorrente Pierpaolo Petrelli ha intrepretato il noto rapper napoletano Clementino.

Commenti dopo l’esibizione

Dopo l’esibizione dove è stata riproposta la famossissima hit del rapper, “cos, cos, cos”, la parola è passata ai giudici che hanno espresso il loro apprezzamento per l’esibizione.

Quando la parola è passata a Malgioglio sono rimasti tutti piacevolmente stupiti. Il caustico paroliere conosciuto per i suoi acri commenti contro gli interpreti ha affermato: «Avevi il ritmo giusto. Mi sei piaciuto molto». Ma poi ha continuato con una non proprio velata frecciatina contro Clementino: «Sei stato molto più interessante di Clementino».

La contro risposta di Clementino

A quanto pare però lo show era seguito anche da Clementino che poco dopo, infastidito dall’affermazione di Malgioglio, ha commentato con una storia sul proprio stato di instagram in questo modo: «Malgioglio tu parli male di me in televisione? Sai cosa sei tu per la musica? Sei come l’ananas sulla pizza».

Sicuramente tale commento è arrivato al giudice di Tale Quale Show. Chissà se ci sarà una risposta in merito.