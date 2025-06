Coca Cola Pizza Village a Napoli, presentate l’edizione 2025: date ed ospiti speciali

PUBBLICITÀ

Dall’1 al 6 luglio la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più importanti a livello internazionale, diventato simbolo della cultura partenopea e del successo della pizza italiana nel mondo. Nato per unire cultura gastronomica e intrattenimento, Pizza Village si è affermato negli anni come un appuntamento unico, capace di coniugare artigianalità, turismo, spettacolo e partecipazione.

Coca Cola Pizza Village 2025: Oltre la pizza, c’è la condivisione di momenti e spensieratezza per i cittadini e per i turisti

A moderare la conferenza stampa della XIII esima edizione del Coca Cola Pizza Village Gianni Simioli, voce storica e inconfondibile della radio e profondo conoscitore dell’animo napoletano. Sono intervenuti l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, insieme agli organizzatori Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, l’amministratore delegato di Mulino Caputo, Antimo Caputo, il presidente della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, e Francesco Fredella speaker e capo ufficio stampa di RTL 102.5.

L’assessora Marciani si è detta molto contenta del Pizza Village che è ormai un appuntamento fisso della programmazione della città: “Abbina una grande tradizione della nostra gastronomia come la pizza e tutte le eccellenze che sono dietro una buona pizza, a tanti momenti di spettacolo e intrattenimento. Per i nostri concittadini e per i turisti sarà l’occasione per apprezzare il contest e tutte le novità che propone questa edizione”.

Mentre Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci hanno dichiarato: “Pizza Village è un progetto che va ben oltre il cibo, che nasce con l’obiettivo di valorizzare il brand Napoli e raccontarne l’identità attraverso un linguaggio popolare e accessibile. Agli inizi un potente volano per il turismo e l’economia locale, oggi si candida a diventare un vero e proprio ambasciatore internazionale del nostro patrimonio culturale. È per questo che siamo approdati a Milano tre anni fa e che, presto, potenzieremo la nostra presenza anche all’estero”.

A fine conferenza stampa è giunto il primo cittadino Gaetano Manfredi che ha così esplicitato il suo entusiasmo verso questa edizione spostata nei primi giorni di luglio quando turisti e napoletano affollano la città:

“La XIII edizione del Pizza Village è la conferma di un appuntamento consolidato e apprezzato in città, un punto di riferimento in grado di coniugare gastronomia tipica e intrattenimento. La cornice della Mostra d’Oltremare, con i suoi ampi spazi, si è rivelata

la sede ideale per ospitare eventi molto partecipati e per decongestionare aree del centro già molto frequentate. Il Pizza Village, ogni anno, si riconferma punto di incontro e confronto necessario per artigiani della pizza e appassionati: un’ottima occasione

per portare in alto la cultura della pizza e favorire un dialogo costante tra tradizione e contemporaneità. È volano di crescita e sviluppo per l’economia locale, un appuntamento che, ogni anno, richiama napoletani e turisti alla partecipazione e alla condivisione,

e gli spettacoli dal vivo accompagnano il buon cibo e la convivialità. Nell’anno delle celebrazioni di Napoli 2500, il Pizza Village contribuisce ad ampliare l’offerta della città, sempre più ricca e poliedrica, valorizzando l’area occidentale. Di questo ringrazio

gli organizzatori e tutti i partner coinvolti per l’impegno costante. È una grande soddisfazione per tutti noi”.

Anche quest’anno, le migliori pizzerie, tra storiche e contemporanee con i nuovi interpreti, saranno presenti nel grande villaggio a ingresso gratuito, animato da masterclass, laboratori, incontri divulgativi e dal format narrativo Pizza Tales che mette a

confronto pizzaioli, territori, storie di pizza e di altri mondi.

La musica targata Rtl 102.5 e Radio Zeta per il Coca Cola Pizza Village 2025

Presente come ogni anno, il grande palco firmato RTL 102.5 che ogni sera trasmetterà in diretta radio tv ed animerà il villaggio con live e ospiti d’eccezione, senza biglietto, senza barriere, pensati davvero per tutti. Il racconto del Napoli Pizza Village continuerà anche sui profili social delle radio del Gruppo RTL 102.5 con contenuti esclusivi, interviste, retroscena e dirette Tik Tok per raccontare storie e personaggi di una delle città più belle del mondo.

Fin dal mattino dalle 11:00 alle 13:00 Angelo Baiguini condurrà il programma “W l’Italia” in diretta dal caffè Gambrinus. Nel corso della giornata RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in onda dalla Mostra d’Oltremare. Dal radio track Carolina Russi Pettinelli e Cianna condurranno “Zetagram” mentre dalle 15:00 alle 17:00 sarà il momento di “The Flight” con Matteo Campese. Dalle 17:00 alle 18:00 spazio al rock con Radiofreccia e il programma “Terra di nessuno”, rinominato, per l’occasione “Terra di Napoli”. Infine, dalle 19:00 alle 21:00 Francesco Fredella e Gianni Simioli condurranno “Protagonisti” nell’attesa che cominci il grande show con moltissimi artisti attesi sul palco.

A partire dalle 21:00, al via il grande show con il dj set di Massimo Alberti che farà ballare Napoli con il format “70 ’80 ’90 all’ora”. A seguire, la conduzione di Matteo Campese e Carolina Russi Pettinelli avvicinerà il pubblico ai grandi artisti che si esibiranno sul palco della Mostra d’Oltremare.

Tra i primi nomi trapelati: Alex Ways, Alfa, Big Mama, Florinda, LDA, Napoleone, Sarah Toscano, Settembre, Tiromancino e Trigno ai quali si aggiungeranno presto gli altri protagonisti delle hit del momento e tanti altri interpreti e voci della scena napoletana

contemporanea, tra cui il vincitore del Contest musicale “Maglia Azzurra” ideato per l’occasione che avrà l’opportunità di rientrare in uno dei calendari musicali più attesi dell’estate. L’esibizione del vincitore avverrà l’ultima sera, il 6 luglio.

Quest’anno, il Coca Cola Pizza Village ha una sigla ufficiale attualizzata da Lucariello e dal maestro Gennaro Pisapia riprendendo la canzone napoletana ‘A Pizza!

