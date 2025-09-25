PUBBLICITÀ
HomeCronacaColpì Filippo Turetta con un pugno, trasferito il detenuto aggressore
CronacaCronaca nazionale

Colpì Filippo Turetta con un pugno, trasferito il detenuto aggressore

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Colpì Filippo Turetta con un pugno, trasferito il detenuto aggressore
Cesare Dromì e Filippo Turetta
PUBBLICITÀ

A fine agosto Cesare Dromì ha dato un pugno in volto a Filippo Turetta rompendogli il labbro. Da mercoledì 24 settembre è stato trasferito al Santa Bona di Treviso come riportato da Il Gazzettino. Dromì ha contatti con la criminalità organizzata calabrese e reati come omicidio, tentato omicidio e rapina. Il killer di Giulia Cecchettin si trovava inizialmente tra i detenuti “protetti”, ma aveva chiesto di passare in sezione di alta sicurezza per poter accedere a programmi di lavoro.

Il caso di Giulia Cecchetin

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo il 3 dicembre 2024 per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti di premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Il caso ha suscitato un forte impatto sull’opinione pubblica. Nel novembre 2023, era emersa la notizia della scomparsa di due giovani nella zona di Marghera.

PUBBLICITÀ

Dopo alcuni giorni di indagini, il corpo della ragazza è stato ritrovato in un anfratto roccioso in un bosco, coperto da sacchi di plastica e colpito da 75 coltellate. Attraverso diverse telecamere di sicurezza, è stato ricostruito il percorso dei due ragazzi, rivelando come l’ex fidanzato l’avesse uccisa e poi fosse fuggito. Turetta è stato localizzato in Germania mentre era fermo sull’autostrada tra Bad Durrenberg e Rippachtal, dopo che l’auto era rimasta senza carburante.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati