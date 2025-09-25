Colpì Filippo Turetta con un pugno, trasferito il detenuto aggressore

PUBBLICITÀ

A fine agosto Cesare Dromì ha dato un pugno in volto a Filippo Turetta rompendogli il labbro. Da mercoledì 24 settembre è stato trasferito al Santa Bona di Treviso come riportato da Il Gazzettino. Dromì ha contatti con la criminalità organizzata calabrese e reati come omicidio, tentato omicidio e rapina. Il killer di Giulia Cecchettin si trovava inizialmente tra i detenuti “protetti”, ma aveva chiesto di passare in sezione di alta sicurezza per poter accedere a programmi di lavoro.

Il caso di Giulia Cecchetin

Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo il 3 dicembre 2024 per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti di premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Il caso ha suscitato un forte impatto sull’opinione pubblica. Nel novembre 2023, era emersa la notizia della scomparsa di due giovani nella zona di Marghera.

Dopo alcuni giorni di indagini, il corpo della ragazza è stato ritrovato in un anfratto roccioso in un bosco, coperto da sacchi di plastica e colpito da 75 coltellate. Attraverso diverse telecamere di sicurezza, è stato ricostruito il percorso dei due ragazzi, rivelando come l’ex fidanzato l’avesse uccisa e poi fosse fuggito. Turetta è stato localizzato in Germania mentre era fermo sull’autostrada tra Bad Durrenberg e Rippachtal, dopo che l’auto era rimasta senza carburante.