Colpo al contrabbando di sigarette, fabbriche scovate nel Napoletano

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in data 12 novembre 2025, hanno eseguito una ordinanza cautelare con irrogazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché di contraffazione di marchi.

Il video del blitz

In particolare, gli indagati avrebbero rivestito un ruolo di rilievo nel sodalizio criminale, avente base nel territorio nolano, che si sarebbe avvalso di importanti apporti logistici in varie località italiane ed estere. Inoltre, nel corso delle investigazioni sono stati sottoposti a sequestro ingenti quantitativi di tabacco e di sigarette, oltre che opifici clandestini destinati alla produzione di sigarette recanti marchi contraffatti.

