Coltello nascosto nei bagni della scuola, paura ai Colli Aminei

Redazione Internapoli
Attimi di tensione ieri mattina all’Istituto Comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, nella zona dei Colli Aminei a Napoli.

I Carabinieri della Stazione Napoli Marianella sono intervenuti dopo la segnalazione del corpo docente. Poco prima, una professoressa aveva notato strani movimenti tra alcuni alunni all’interno dei bagni maschili. Insospettita, ha deciso di ispezionare i locali e ha scoperto, all’interno di una cassetta per wc, un coltello lungo complessivamente 19,5 centimetri.

I militari, immediatamente giunti sul posto, hanno provveduto al sequestro dell’arma. Sono in corso accertamenti per risalire a chi l’abbia nascosta e per quale motivo.

