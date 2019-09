Belen Rodriguez compie 35 anni. La bella showgirl argentina però festeggia una duplice ricorrenza, non solo quella del suo compleanno, ma anche l’anniversario di nozze con Stefano De Martino, con il quale si sposò 6 anni fa. Proprio il 20 settembre del 2013 i due dicevano sì a Cominago, un paesino tra Piemonte e Lombardia, pochi mesi dopo la nascita del loro piccolo Santiago.

La coppia ha recentemente ritrovato l’amore e l’armonia, dopo un periodo critico che li aveva visti separarsi e avere anche nuove relazioni. Oggi l’amore sembra essere tornato più forte e maturo di prima. Stefano, in questa occasione speciale, ha dedicato un pensiero alla sua Belen sui social, un messaggio che ha fatto sciogliere i fan della coppia: «Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto».

Nel post si vedono i due in Patagonia, appunto, con Belen sulle braccia del ballerino, entrambi sorridenti e spensierati. Quest’anno i festeggiamenti per il compleanno della Rodriguez, quindi sono doppi.

Belen Rodriguez di nuovo mamma? I fan della showgirl non hanno dubbi: “E’ incinta, si vede dagli occhi. Quelli non mentono“. Con la foto pubblicata sui suoi canali social, la bella argentina ha voluto confermare la gravidanza, svelando anche che in casa De Martino sta per arrivare una femmina . Non soltanto certezze sulla gravidanza ma anche del sesso della creatura. C’è che scrive: ““.

“Belen Rodriguez è incinta”, la telefonata di Stefano De Martino agli amici non lascia dubbi (12/8/2019)

Belen Rodriguez è davvero incinta e a dare l’annuncio è lo stesso Stefano De Martino. È quanto sostiene il settimanale Di Più, secondo cui il ballerino ha telefonato ai suoi amici più cari per dare loro la notizia della seconda gravidanza della showgirl argentina a sei anni dalla nascita di Santiago.

Come si legge su settimanale Di Più, una fonte vicino a Stefano De Martino avrebbe confermato la gravidanza di Belen. Stefano e Belen, al momento, non vogliono dirlo pubblicamente perché lei sarebbe solo al terzo mese di gravidanza ed in passato ha giù avuto un aborto spontaneo quando rimase incinta di Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez colpita da un malore, la showgirl costretta a saltare la prima puntata di ‘Tu si que vales’ (1/8/2019)

Spavento durante la prima puntata di ‘Tu si que vales‘. A settembre il talent show andrà finalmente in onda su Canale 5, anche se i telespettatori dovranno fare a meno di Belen Rodriguez al primo appuntamento. Al showgirl, infatti, non si è presentata in studio a causa di un malore. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web e soprattutto sui social, sembrerebbe che il malessere della compagna di Stefano De Martino sia dovuto alla sua seconda gravidanza, voce smentita immediatamente dalla showgirl.