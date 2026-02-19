Clan Bosti, dopo la condanna soft scarcerato Patrizio junior

PUBBLICITÀ

Il magistrato di sorveglianza di Napoli, accogliendo l’istanza presentata dai suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Elisabetta Valentino, ha concesso i domiciliari a Patrizio Bosti jr. Qualche settimana fa infatti Bosti junior è stato condannato a due anni di carcere con esclusione dell’aggravante mafiosa.

Questa la decisione presa dal gip del tribunale di Napoli per il giovane balzato agli onori delle cronache per l’aggressione all’interno del ristorante “Cala la Pasta”. Il rampollo doveva rispondere di evasione dai domiciliari e possesso di telefonini in carcere.

Nonostante la richiesta del pubblico ministero di sei anni di reclusione, Bosti junior ha ottenuto una condanna decisamente al ribasso, tutto merito delle argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono ed Elisabetta Valentino. Un anno e quattro mesi per Giorgio Marasco, mentre Salvatore Motto, indicato come colui che avrebbe agevolato la latitanza di Bosti junior, ha incassato otto mesi.

I video pubblicati su Tiktok

Gli uomini della Squadra Mobile avevano accertato che a marzo e a novembre 2023, mentre era ristretto a Poggioreale, Bosti junior aveva pubblicato dei video su TikTok in cui esaltava la sua appartenenza criminale. Arrestato e condannato in primo grado con la concessione degli arresti domiciliari, Patrizio Bosti junior si diede poi alla latitanza, così come Giorgio Marasco che aveva fatto perdere le sue tracce per poi essere bloccato a Forcella dai Falchi della Squadra Mobile della Questura.

Entrambi sono “protagonisti” della clamorosa aggressione nel ristorante “Cala la Pasta” ai danni di due turisti argentini. Nel maggio 2022, Bosti jr sarebbe intervenuto contro alcuni turisti argentini seduti al tavolino del locale che erano stati investiti da una moto lanciata a tutta velocità. In quel frangente venne travolta anche la moglie del titolare che si trovava all’esterno.