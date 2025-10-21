Conte entusiasta a Sky per il ritorno di McTominay: “Gioca e va benissimo così”

PUBBLICITÀ

“McTominay gioca e va benissimo così”. Queste le prime parole di Conte ai microfoni di Sky sulla scelta della titolarità dello scozzese. Ricordiamo che l’ex United ha saltato la trasferta di Torino dopo che alcuni punti di sutura dalla caviglia erano saltati. Ritorno importante dunque per gli azzurri che ritorneranno all’assetto tattico di base con Politano, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, McTominay. In Piemonte abbiamo visto come Conte avesse preferito Leonardo Spinazzola a Noa Lang per sostituire proprio l’infortunato McTominay.

Conte su Lucca: “Sta lavorando tanto, è in crescita”

Antonio Conte con la scelta di schierare Lorenzo Lucca titolare ha messo a tacere ogni tipo di rumor riguardo un’ipotetica maglia dal primo minuto per il classe 2003 Giuseppe Ambrosino, che significava esordio assoluto in Champions per il ragazzo. Il tecnico salentino ha parlato così hai microfoni di Sky: “Sicuramente è importante che giochi, Lorenzo è un calciatore che sta lavorando tanto e sta aumentando il livello. Hojlund a livello precauzionale ho deciso di preservarlo”

L’allenatore azzurro ha poi parlato della trasferta di Torino, affermando come sarà importante l’approccio dal primo minuto cercando di non commettere gli stessi errori fatti in Piemonte: “Sarà importante l’approccio e la partita, affrontiamo una squadra forte che ha vinto lo scorso campionato, non è una squadra facile e faremo sicuramente scelte nel secondo tempo se rinforzare determinate zone o altro”

Apparso molto determinato il tecnico ex Juventus nell’intervista di Massimo Ugolini durante il pre partita di PSV-Napoli. Sembra aver messo sulle proprie spalle tutte le responsabilità e le critiche ricevute per la partita di Sabato mostrandosi pronto per questa seconda trasferta di Champions League. Attualmente gli azzurri sono a quota 3 con una sconfitta, contro ill Manchester City di Pep Guardiola, e una vittoria, arrivata in casa contro lo Sporting Lisbona, partita complessa ma che gli uomini di Conte sono riusciti a portare a casa.