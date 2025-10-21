Conte polemico a Sky:” Ci sono stati troppi innesti, non voglio giustificarmi”

PUBBLICITÀ

Nel post partita di Psv-Napoli Conte è intervenuto ai microfoni di Sky parlando così:” Sicuramente c’è delusione e quando capitano queste situazioni non capitano mai per caso e noi dovremmo essere bravi a capire cosa è successo stasera. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile avendo pochi giocatori che erano andati oltre i propri limiti con grande compattezza. Quest’anno giocare tante partite e tanti giocatori, forse troppi. Inserire 9 teste nuove nello spogliatoio è difficile . A inizio anno ho detto che sarebbe stato difficile e che certe cose sarebbero state difficile da assorbire. La Champions offre questo tipo di livello e abbiamo tanto da lavorare. Nonostante lavoreremo tanto, ci vorrà tanta fatica. Quando freno l’entusiasmo è per questo, non per giustificarmi.

Conte stizzito a Sky: “La prossima volta porto la frusta”

L’allenatore azzurro, Antonio Conte prende anche in giro l’allenatore capello gli aveva rinfacciato la mancanza di carattere in panchina: “Il mio atteggiamento? Io gioia mai trasmessa, sempre rabbia. Penso che il primo tempo sia stato buono, il secondo decisamente di meno. Io cerco di aiutare sempre la squadra, sarà stata anche colpa mia se non ho trasmesso rabbia e abbiamo perso 6-2, la prossima volta porto la frusta (ride ndr.). Eravamo obbligati a fare mercato perché l’anno scorso avevamo una rosa striminzita.”

“Abbiamo messo 9 giocatori nuovi, ci vuole pazienza e i vecchi che hanno fatto l’impresa dell’anno scorso dovranno mettersi in gioco come me in primis. Ci dobbiamo prendere le responsabilità e se stabilisco a inizio ritiro che sarà una stagione complessa non è perchè voglio mettere le mani avanti. So che il mio nome spesso viene strumentalizzato per portare avanti delle trasmissioni per settimane. Se vinci va tutto bene e se perdi va tutto male? Tutti avete elogiato la scelta dei 4 centrocampisti, che De Bruyne dopo la prima partita era da togliere e dopo lo Sporting era insostituibile? L’allenatore bravo è colui che mette tutti i giocatori bravi in campo, questo è l’equilibrio migliore e avere due esterni offensivi non ci da equilibrio. Penso non sia giusto sacrificare un centrocampista per un esterno.”