Conte punzecchia Adl: “Io condottiero? Forse si riferiva a se stesso”

PUBBLICITÀ

Era una delle partite più delicate dell’anno. Il Napoli si trova ad affrontare una Roma che capeggia la Serie A, con Gasperini sulla panchina i giallorossi hanno trovato la quadra giusta per sognare in grande.

A seguito della vittoria, Conte è stato intervistato nel post partita su varie tematiche

PUBBLICITÀ

“Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi dall’inizio e lo hanno fatto. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo… Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica”.

Conte si riferisce ai tanti indisponibili: Lukaku; De Bruyne e Anguissa su tutti. Questi tre calciatori erano fondamentali per la buona riuscita di stagione degli azzurri. Anguissa stava vivendo un momento d’oro ma si è dovuto fermare anche lui per infortunio. Abbandonato dunque il centrocampo ‘fab-four’ e passati ad un 3-4-3 di emergenza.

“I ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia e determinazione questo non dobbiamo smarrirlo mai perchè l’anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto”.

De Laurentiis e la battuta sul mestiere di allenatore

Arrivato in maniera tempestiva il tweet del patron Aurelio De Laurentiis che si complimenta con Antonio Conte, definendolo un ‘condottiero’

“Sono veramente contento, per noi è un momento da elmetto: mantenerci con questo standard è qualcosa di incredibile. Dovremo fare di necessità virtù per un bel po’, dobbiamo andare avanti uniti superando le difficoltà. Abbiamo mandato un messaggio a noi, se vogliamo possiamo… Il mestiere di allenatore è difficilissimo, sicuramente non lo consiglierei a un amico ma a un nemico sì: è il mestiere più sconsigliato al mondo”.