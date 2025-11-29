PUBBLICITÀ
Gilmour costretto all'intervento chirurgico, il centrocampista alle prese con la pubalgia
Gilmour costretto all’intervento chirurgico, il centrocampista alle prese con la pubalgia

Di Nicola Avolio
Ora è ufficiale: Billy Gilmour sarà costretto ad operarsi per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge da diverse settimane. Il centrocampista scozzese del Napoli sarà operato la prossima settimana, come comunicato dal club azzurro attraverso una nota ufficiale.

Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”. Dopo l’intervento si conosceranno i tempi di recupero, che quasi sicuramente potrebbero costringere il ritorno in campo dell’azzurro solo nel 2026.

