Conte sbotta ai microfoni: “Bisogna stare zitti, siamo all’assurdo!”

PUBBLICITÀ

Conte ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lecce-Napoli, esprimendo il proprio dissenso su molte cose dette dall’esterno: “Queste partite non sono mai semplici soprattutto dopo la partita con l’Inter dove abbiamo speso tante energie. Oggi abbiamo giocato contro un ottima squadra, è sempre difficile giocare a lecce. Non abbiamo rischiato tanto ma certe cose potevamo gestirle meglio, c’è prima la testa, poi il cuore e poi le gambe.”

“La partita nel primo tempo abbiam fatto bene, abbiamo preso anche un palo. In qualche circostanza dovevamo attaccare meglio l’area. La partita è stata rischiata visto il rigore, il nostro portiere è stato bravo. Giocatori importanti si stanno facendo male, stiamo facendo di necessità virtù ma dicono che noi addirittura ne abbiamo giovato, siamo all’assurdo. Qualcuno a inizio stagione ha detto perché il Napoli ha comprato un altro portiere. Bisogna stare zitti e certe situazioni bisogna lasciarle a chi ne capisce un po’ di più”

PUBBLICITÀ

Conte elogia Anguissa: “Ce ne sono pochi come lui”

Ancora una volta Franck Zambo Anguissa si è reso protagonista della partita degli azzurri, non a caso il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha affermato come ce ne sono davvero pochi come lui nel suo ruolo in circolazione: “La calma in quelle circostanze non ci vuole, ci vogliono i tre punti e la testa. Certe situazioni fanno sempre indirizzate, sono contento per Franck, resta sempre con la spina attaccata per 90 minuti. Ha qualità fisiche nello stacco, conclusione, può migliorare tanto ma ce ne sono pochi come lui in circolazione. Noi i gol li dobbiamo fare a prescindere da Anguissa, devono arrivare da più parti. Lang credo abbia avuto un indurimento. Ha avuto la sfortuna di avere un doppio intervento sullo stesso punto. Sono contento della sua prestazione e avere grandi soluzioni, come Elmas e Gilmour. “