Il Napoli vince a Lecce: decisivo il rigore sbagliato da Camarda

Si conclude Lecce-Napoli con il risultato di 1-0 per gli azzurri. Partita che nel secondo tempo ha messo in scena una trama decisamente più interessante e movimentata rispetto a quella vista nel primo tempo. Infatti quest’ultimo ha mostrato ancora una volta i molteplici limiti degli azzurri in fase offensiva.

Lucca smista bene un paio di palloni ma nulla di più. Molto bene invece la prima da titolare per Noa Lang che però, è costretto a chiedere il cambio ad inizio secondo tempo dopo una botta rimediata verso il trentesimo. Nel secondo tempo inoltre ancora una volta protagonista la terna arbitrale e la sala Var con una decisione discutibile che ha portato Camarda sul dischetto del rigore. Il classe 2008 però si fa ipnotizzare dal portiere del Napoli che, dopo un quarto d’ora trova il gol del vantaggio con il solito Franck Zambo Anguissa.

Lecce-Napoli: ecco le pagelle del match

Milinkovic Savic 8: smista il pallone con i piedi da centrocampista puro e para un rigore. Prestazione autorevole

Di Lorenzo 6: troppe sbavature da parte del capitano

Buongiorno 6,5: partita solida da parte dell’ex Torino che ritorna a fare una prestazione degna del giocatore che è

Juan Jesus 5,5: sufficiente il match del brasiliano penalizzato però, per aver commesso il fallo di mano che ha concesso il rigore ai salentini

Olivera 5,5: non convincente la partita del uruguaiano, che nonostante tutto regala una buona solidità alla difesa azzurra

Gilmour 6,5: partita da ottimo regista, prestazione in crescita rispetto alle precedenti

Anguissa 8: prestazione solita del camerunense che sembrava avere tre polmoni in campo. Il gol ne è la dimostrazione

Elmas 7: molto bene il macedone che ritorna con la maglia azzurra da titolare dopo due anni

Politano 6: partita equilibrata dell’ex Inter che però lo vede costretto a uscire ad inizio primo tempo

Lucca 5: altra partita sottotono dell’ex Udinese nonostante alcune palle smistate alla grande

Lang 6,5: prestazione convincente dell’olandese anche in fase difensiva, peccato per l’infortunio

Molto bene nell’ingresso in campo David Neres che si rende subito pericoloso con uno sprint che apre la difesa del Lecce. Successivamente è lui a mettere la palla al centro per la staccata dell’1-0 del camerunense.

Sufficiente anche la prestazione di Spinazzola, Hojlund, McTominay e Gutierrez che hanno dato stabilità e spinta offensiva al gioco azzurro.