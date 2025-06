Antonio Conte svela: “Mi voleva la Juventus, ma ho rifiutato”

PUBBLICITÀ

Svelati tutti i retroscena sul mancato ritorno di Antonio Conte alla Juventus.

Conte spiega tutto

Al termine della scorsa stagione che ha visto il Napoli trionfare in campionato, si era parlato di un ipotetico addio dopo soltanto un anno del tecnico Antonio Conte. E’ vero che durante l’anno le parti non erano sempre d’accordo e non sembrava scorrere buon sangue tra Conte e la società. Vuoi un po’ per il mercato di gennaio, vuoi per altre circostanze.

Dopo la fine della stagione scorsa, sono partiti rumors che vedevano l’allenatore salentino praticamente già lontano da Napoli. Nonostante avesse firmato un contratto di tre anni con Aurelio De Laurentiis, il futuro di Antonio Conte sembrava fuori Napoli.

Tra le varie squadre che volevano accaparrarsi il fuoriclasse della panchina Antonio Conte, (come Inter, Milan o Juve), quello che quasi sembrava di starsi concretizzando era proprio il ritorno alla Juventus.

Da quel momento c’era stato uno sconforto generale vedendo il proprio condottiero diventare il tecnico di un’altra squadra.

Durante i festeggiamenti dello scudetto, sul pullman scoperto si intravedeva però un Antonio Conte felice e sereno, consapevole del fatto che avrebbe comunicato a tutti la sua permanenza per almeno un altro anno al Napoli.

Le parole di Conte

“No. Io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente. Io ho firmato un contratto di tre anni con il Napoli. L’obiettivo quale era? Quello che ho sempre detto: di costruire delle basi solide e non delle basi dove alla fine, alla prima situazione, potessero sgretolarsi. Il primo step ci siamo messi come obiettivo il ritorno in Europa, neanche la Champions League. Poi il fatto che noi siamo arrivati alla vittoria del campionato, nella mia testa e nella mia visione, nel mio progetto non è cambiato assolutamente niente. Quello che mi è dispiaciuto è che su una possibilità di un eventuale divorzio tra me e il Napoli, a un mese o un mese e mezzo dalla fine del campionato si sia già iniziato a parlare, si sia parlato di me alla Juventus”.

