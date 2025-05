“Ci hai tradito”, il profilo Instagram di Conte preso d’assalto dai tifosi juventini

PUBBLICITÀ

Antonio Conte resterà al Napoli. La festa nella città partenopea può dunque continuare, ma sembra esserci chi non l’ha presa proprio benissimo. Il tecnico salentino, accettando le promesse e il progetto del Napoli di De Laurentiis, secondo alcuni avrebbe “voltato le spalle” alla Juventus in difficoltà, proprio lui che la Juve l’ha sempre avuta stampata addosso. E sui social si scatenano i tifosi della vecchia signora.

Conte “tradisce” la Juventus e sceglie il Napoli

“Mercenario“, “Preparati ai fischi!“. Questi sono solo alcuni dei commenti sui social dei tifosi juventini che si aspettavano che Conte potesse riprendere le redini della squadra e aiutarla a uscire dal periodo negativo che, ormai, va avanti da un po’. Qualcuno fa riferimento a “4 pugnalate nel cuore“, riferendosi all’addio nel ritiro, alla scelta dell’Inter, del Napoli e poi alla permanenza con gli azzurri. “Ci hai traditi, resta dove sei, non avvicinarti mai più ai colori bianconeri“. Qualcun altro invece dice “In un mondo di Conte, siate Igor Tudor“. Finito il tempo dei giri di campo di Conte allo Stadium, inizierà quella dei fischi: Conte sposa il progetto del Napoli, pronto a investire sul mercato e a regalargli Kevin De Bruyne, rifiutando la Juventus che adesso resta con in mano un pugno di mosche.

Mezza Serie A senza allenatori: la situazione

Intanto il walzer allenatori in Serie A è sempre più frenetico. Confermato Conte sulla panchina del Napoli, resta vuota la panchina della Juventus per il post-Tudor. Gasperini è sempre più vicino alla Roma, Sarri è conteso tra Lazio, Torino e Fiorentina; Inzaghi non è ancora confermato sulla panchina della Juventus, mentre Allegri è ormai formalmente il nuovo allenatore del Milan. Per la Juventus, il cambiamento inizia dalla società: con l’ex Napoli Giuntoli allontanato, il nuovo DS è il francese Damien Comolli, ex dirigente di Liverpool, Arsenal e presidente del Tolosa fino al maggio di quest’anno.

