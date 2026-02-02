PUBBLICITÀ
Conte vince la panchina d’oro: “Ringrazio chi mi ha consentito di ottenere questo riconoscimento”

Antonio Rapuano
E’ arrivato il verdetto della panchina d’oro, il tecnico azzurro è alla quinta vittoria in carriera. Conte vince ancora.

Il premio individuale

Spesso gli allenatori sono sempre in secondo piano nelle glorie delle squadre, il premio “panchina d’oro” rappresenta una soddisfazione personale per i tecnici. A Coverciano c’è stata la cerimonia della panchina d’oro relativa alla stagione 2024/2025, annata che ha visto il Napoli di mister Conte trionfare con la rete leggendaria di McTominay in rovesciata.

Antonio Conte è arrivato primo per la quinta volta in carriera, in questa edizione specifica ha messo il muso davanti a Gasperini (con 6 voti) e Cesc Fabregas (4 voti).

Il tecnico salentino ha ricevuto ben 20 voti sui 47 totali.

Polemiche varie sul fatto che Simone Inzaghi non sia arrivato neanche sul podio.

Le parole del mister

Conte ha parlato ai giornalisti presenti a Coverciano per la panchina d’oro, ringraziando in primis i suoi calciatori.

“E’ sempre un piacere immenso ricevere questo premio perchè viene dai miei colleghi che sanno cosa vuol dire fare l’allenatore ogni giorno. E’ un riconoscimento da condividere con i miei calciatori assoluti protagonisti della bellissima impresa dell’anno scorso, con il mio staff e tutti quelli che lavorano nel club”.

Un omaggio ai suoi ragazzi che lo hanno accompagnato nel grande traguardo del quarto scudetto della storia del Napoli. Le 12 reti di Scott McTominay (candidato anche al pallone d’oro) e l’impegno degli altri compagni, hanno trascinato Conte ad essere premiato come miglior allenatore dell’anno.

Oggi Antonio Conte deve contrastare i tanti, troppi infortuni a cui il Napoli sta andando incontro. Agli indisponibili si aggiunge il capitano Giovanni Di Lorenzo che, scampato il pericolo crociato, ha rimediato un infortunio che non preoccupa. L’uscita dalla Champions League lascia tanta delusione a tutto il mondo Napoli, ma il mister non è di certo in discussione. Il “comandante” resta sulla panchina degli azzurri senz’ombra di dubbio.

 

