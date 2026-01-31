Conte polemico a DAZN: “Il blocco del mercato è assurdo, le rose vanno allargate”

PUBBLICITÀ

Si è conclusa Napoli-Fiorentina. I ragazzi di mister Conte vincono per 2 a 1 grazie alle reti di Vergara nel primo tempo e Gutierrez nella ripresa.

Le parole di Conte nel post gara

Il tecnico leccese come di consueto, al temine del match tra Napoli e Fiorentina si è concesso alle tante domande postegli dagli addetti ai lavori.

PUBBLICITÀ

Conte: “C’è poco da dire torniamo sempre allo stesso discorso. Facciamo giocare sempre gli stessi, per tanti motivi, quando invece dovrebbero riposare. Questo tipo di infortunio è un evento traumatico ma giocare così tante partite non fa altro che ammazzare questi ragazzi, il calcio in generale. Noi abbiamo una rosa corta, e quelli che ci sono vogliono andare a giocare, poi si mette il limite di età e quant’altro”. Queste le prime parole del tecnico azzurro.

“Se si devono fare 60 partite, le rose vanno allargate sennò diventa un suicidio. L’infortunio di Di Lorenzo non promette nulla di buono, sembra un crociato, voi sapete cosa rappresenta per noi. Ci stanno capitando tutti infortuni gravi e dopo si fa fatica. Nonostante questo i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario e bisogna soltanto dirgli grazie”. Conte senza troppi giri di parole si lamenta delle troppe gare e della sfortuna che sta perseguitando gli azzurri.

Il tecnico Campione d’Italia conclude la sua intervista affermando: “Mi dispiace che l’associazione calciatori si giri dall’atra parte e sia d’accordo con la Federazione, la Uefa e con tutti quanti, questo lo dico da ex calciatore. Oggi Olivera mi da più garanzie di Beukema. La mia squadra oggi sta cercando di fare il massimo, ma oggi se iniziasse il campionato ed il Napoli avrebbe questa rosa dove starebbe? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Poi che noi non vogliamo mollare questo è un altro discorso. Andare pero avanti così e difficile, le altre si stanno attrezzando sul mercato mentre a noi ce l’hanno bloccato nonostante siamo una società in attivo. Sembra tutto così assurdo”