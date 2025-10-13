Controlli nei micronidi a Napoli, irregolari 3 strutture su 4

PUBBLICITÀ

Nel quartiere Fuorigrotta, gli agenti dell’Unità Operativa hanno effettuato controlli mirati su quattro strutture private adibite ad attività di micro-nido per bambini sotto i tre anni, situate in via Diocleziano, viale Augusto, parco San Paolo – via Cintia, e via Tansillo. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità in tre delle quattro strutture ispezionate:

In due casi è stata riscontrata la totale assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

In un altro caso è emersa una difformità rispetto alla capacità autorizzata, con un numero di minori presenti superiore a quello consentito.

Sono stati redatti tre verbali di accertamento e contestazione ai sensi dell’art. 48-bis della Legge Regionale n. 7/2011, che disciplina i titoli abilitativi per i servizi educativi rivolti alla prima infanzia. Solo la struttura di via Tansillo è risultata pienamente conforme e regolarmente autorizzata.

In un secondo intervento, gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale (GIT), impegnati in attività di controllo in via Medina, hanno soccorso un uomo anziano in evidente stato confusionale. L’uomo, disorientato e privo di telefono cellulare, non era in grado di fornire indicazioni utili né ricordava i recapiti dei familiari. Gli agenti, comprendendo la delicatezza della situazione, hanno avviato un’immediata attività d’indagine che ha permesso di rintracciare la moglie, residente fuori comune, la quale aveva già presentato denuncia di scomparsa presso la Stazione dei Carabinieri di Acerra. L’anziano è stato così affidato in sicurezza alla propria famiglia.