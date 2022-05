Coppiette sfrenate all’esterno della chiesa a Pozzuoli, decine di preservativi a terra

Allarme coppiette appartate davanti ad una chiesa. Succede a Pozzuoli, dove ci sarebbe la cattiva abitudine da parte delle coppiette di appartarsi in auto per scambiarsi effusioni nel parcheggio della chiesa di San Gennaro come riportato da Il Mattino. Auto in sosta e preservativi lasciati sull’asfalto. Duro lo sfogo di una fedele della zona: “Non potete scegliere altri luoghi per fare sesso? Abbiate rispetto per i luoghi sacri, che sono frequentati anche da minori“.

Quel che resta di un incontro amoroso, alquanto insolito, nel parcheggio antistante la mensa dei poveri del convento dei Cappuccini, si rivela nonostante la presenza costante degli addetti alle pulizie.

Agli italiani piace fare sesso in auto: primi in Europa in questa speciale classifica

Quanto tempo trascorrete all’interno della vostra auto? Ma soprattutto: quali sono i vostri riti, le vostre azioni, oltre a quella di guidare? Citroen ha voluto indagare nelle abitudini degli automobilisti di sette Paesi d’Europa (Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Portogallo e Regno Unito) e i dati che sono venuti a galla sono molto curiosi.

La studio lanciato dalla casa francese si chiama ‘La mia vita in auto’ e ha incentrato il proprio focus su come trascorrono il loro tempo all’interno dell’abitacolo gli automobilisti.

Gli europei trascorrono in media 4 anni e 1 mese della loro vita a bordo di un’auto: tra i sette Paesi, gli italiani si attestano primi con ben 5 anni e 7 mesi (di cui 3 anni e 6 mesi al posto di guida e oltre 2 anni da passeggeri).

L’attività che gli italiani preferiscono mentre sono al volante è senza ombra di dubbio quella di ascoltare la musica (in media 5.762 volte), oltre al canto, bere e, addirittura, parlare da soli rivolgendosi al cruscotto. Tra i più vanitosi c’è l’abitudine di guardarsi allo specchietto retrovisore (per le donne si tratta di ritoccare il trucco), per pettinarsi.

Ma un dato su tutti strappa un sorriso: gli italiani amano fare sesso in auto e si concedono momenti di libido quasi il doppio delle volte rispetto ai cugini del resto d’Europa. Le antiche abitudini non si devono dimenticare, mai.