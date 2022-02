Covid in Campania, oggi quasi 11mila positivi ma calano i ricoveri: il bollettino

La Campania, con il bollettino di oggi, tira un sospiro di sollievo. I positivi di oggi sono 10.789 su un totale di 87.836 test effettuati. Dei 68.866 test antigenici, 8.958 sono risultati positivi. Dai 18.970 molecolari, invece, emersi 1.831 contagi. I ricoverati in terapia intensiva sono 82 mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.338. Altri 16 morti (nelle ultime 48 ore; 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Mascherine all’aperto, De Luca ancora contro il Governo: “In Campania obbligatorie fino a fine marzo”

Arriva la risposta di De Luca al ministero della Salute, il Governatore della Campania prepara l’ordinanza per l’obbligo di mascherine fino a fine marzo. Continua, dunque, la posizione controcorrente del Presidente De Luca anche sulle ultime scelte di Speranza e Costa: “Mi sembra irresponsabile ora“.

Il Presidente Vincenzo De Luca è ormai noto per schierarsi contro la maggior parte delle scelte prese dai “piani alti”. In più occasioni ha espresso la sua posizione di contrasto rispetto le scelte prese, spesso criticando apertamente le direttive per lui sbagliate. Anche questa volta il Governatore campano non sembra essere d’accordo con la scelta che, secondo le dichiarazioni a La7, andrà in vigore dall’11 febbraio. Esprime il suo dissenso e pare non voler applicare le nuove regole di “libertà” alla Regione.

“Mi sembra che a Roma per cancellare il Covid, rompano il termometro” queste le parole di De Luca nei confronti delle scelte del ministero. “Mi sembra irresponsabile ora, che ci avviamo verso le feste di Carnevale, togliere l’obbligo della mascherina” al Governatore pare quindi preoccupare la vicinanza con il Carnevale. Il Governatore si dice consapevole della forte ripresa delle ultime settimane, ed è proprio questa “speranza” che lo porta a credere che questa scelta sia prematura. “Serve andare piano, non di fretta anche se la situazione sta migliorando e stiamo per uscire dalla quinta fase della pandemia” dichiara.

Mentre quindi il Governo vara la cancellazione dell’obbligo all’aperto della mascherina, il Governatore non sembra voler allinearsi. Il presidente Vincenzo De Luca dichiara di voler prolungare l’obbligo in Campania “Almeno fino a fine febbraio/fine marzo, per uscire pienamente dall’emergenza e tenendo le giuste precauzioni“.