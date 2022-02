“Bonus da 50 euro per chi si vaccina contro il Covid”, l’iniziativa dell’imprenditore italiano

Renzo Rosso prova a incentivare la campagna vaccinale anti-Covid regalando buoni pasto, attraverso la sua Fondazione Otb. Il manager proprietario del marchio d’abbigliamento Diesel, è pronto a dare 50 euro in buoni spesa a chi farà la prima dose di vaccino e 10 euro per chi farà la seconda e la terza. “È un modo per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale – commenta Arianna Alessi, vicepresidente di Otb –. In particolare, vorremmo raggiungere e smuovere i titubanti, coloro che ancora non si sono immunizzati. La pandemia non è ancora finita ed è importante che tutti si vaccinino”, le sue parole.

Renzo Rosso, buoni pasto per chi si vaccina

I buoni saranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari, artigianali e a filiera corta, del marchio Cortilia. Destinatari dell’iniziativa, i residenti nel distretto 1 bassanese dell’Usl 7 Pedemontana. L’omaggio viene infatti consegnato agli utenti dell’hub vaccinale di Bassano del Grappa, che proprio Otb ha ristrutturato e adattato allo scopo. Terminata la somministrazione, al vaccinato viene consegnato un volantino contenente un codice da utilizzare online dove, seguendo le indicazioni, si può ordinare una spesa fino alle 22, utilizzando gli sconti previsti, e riceverla a domicilio nel giorno seguente.