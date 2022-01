Il Covid colpisce la comicità napoletana, Peppe Iodice e Rosalia Porcaro: “L’abbiamo preso”

Il Covid colpisce anche la comicità napoletana, Peppe Iodice e Rosalia Porcaro sono risultati positivi al tampone. L’annuncio arriva direttamente dai propri canali social. Il conduttore di Peppenait spiega che presto tornerà sul palco del suo seguitissimo show: “Il tempo di guarire bene bene (ho il covid…ma già sto meglio)”. I fan dovranno attendersi “4 puntate come ve le aspettate….anzi come non ve le aspettereste mai”. L’attrice e comica napoletana, invece, l’annuncia così: “Amici, omicron m’ha truvat’“. Tantissimi i commenti di pronta guarigione per i due artisti.

Il post Facebook di Peppe Iodice

“Il tempo di guarire bene bene (ho il covid…ma già sto meglio), di recuperare tutte le energie (e per fare il Peppinait, ve lo garantisco, ce ne vogliono tantissime) e torniamo a fare la baldoria, il divertimento bello, le scemitá. 4 puntate come ve le aspettate….anzi come non ve le aspettereste mai.

P.s. Tutti quelli che hanno prenotato per le puntate previste a gennaio possono riconvertire i biglietti per le nuove date chiamando il Teatro Troisi – NapoliChi non vuole perdersi le ultime 4 puntate del PeppyNight e non ha ancora il biglietto cominciate a chiamare da adesso… Per tutti quanti gli altri ci vediamo dal 7 FEBBRAIO IL LUNEDI alle 20.50 SU CANALE 21″.