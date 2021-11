Aveva sposato se stessa, ora Cris Galera divorzia: “Innamorata di un altro”

Aveva sposato se stessa per «self love» appena tre mesi fa e la singolare notizia aveva fatto il giro del mondo incontrando l’entusiasmo di una nuova categoria di romantici. Ma ora la storia d’amore dell’influencer brasiliana Cris Galera sembra già arrivata al capolinea: la 33enne ha deciso di chiedere il divorzio. Da se stessa.

Cris Galera chiede il divorzio da se stessa

Cris Galera aveva sposato Cris Galera in una cerimonia formale in chiesa tenutasi in Brasile. In realtà la Sologamia non è legalizzata nel Paese ma è possibile comunque celebrarle le nozze. L’influencer aveva organizzato tutto nel dettaglio: abito bianco, bouquet e servizio fotografico tradizionale. A spingerla a fare il grande passo l’amore per se stessa e la propria autostima. Una favola moderna che ha ben presto fatto il giro del mondo. Ma il matrimonio è durato ben poco, appena 3 mesi. La ragione? Cris si sarebbe innamorata di un’altra persona. La donna dice di non essere pentita della sua scelta.

La chiamano sologamia. Ovvero, scegliere di sposarsi con se stessi. ‘Nozze’ di questo tipo (con tanto di abiti nuziali, fedi, e invitati) non sono rare, per quanto non riconosciute, e sono avvenute anche in Italia. L’ultima però riguarda una modella brasiliana di 33 anni, Cris Galera, che è voluta andare oltre. Prima le nozze, con tanto di foto in abito bianco e fiori, lei sola con se stessa ovviamente, e ora l’avvio delle pratiche di separazione. Insomma, ha rotto sempre con se stessa. Si è chiesta il divorzio. Spiegava di aver deciso di autosposarsi, anima forte e felice, per ispirare le altre donne ad esaltare la loro autostima. Ma dopo tre mesi ha annunciato il divorzio. Il motivo? La modella si è follemente innamorata di un’altra persona. Da qui l’avvio delle pratiche della separazione. Si spera almeno consensuale.