Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa alle 9.20 in quella che sembra essere la giornata decisiva per il suo addio alla Juventus. CR7 avrebbe un accordo col City, ma Mendes deve portare l’offerta giusta (almeno 25 milioni) per liberarlo. La Juve intanto pensa a un giovane per sostituirlo: incontro con Raiola per Kean, piacciono anche Scamacca e Raspadori

La Juve non è disposta a lasciare partire a zero Cristiano Ronaldo, ora il compito di Mendes sarà quello di trovare un club che paghi il cartellino del suo assistito. I contatti più intensi sono con il Manchester City, che dopo aver fallito il colpo Kane ha virato con decisione su CR7. Dall’Inghilterra, però, non sono ancora partite offerte ufficiali in direzione Continassa

Come è andato l’incontro Mendes-Juve di ieri

Durante il meeting avvenuto in mattinata, i massimi dirigenti bianconeri hanno esposto la propria posizione a Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. Nessuno chiude le porte a un divorzio con un anno di anticipo, ma serve che qualcuno metta sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per il cartellino del portoghese. O, in alternativa, l’inserimento di Gabriel Jesus nell’operazione, mentre non interessano Laporte e Bernardo Silva, nomi proposti dal Manchester City.

“Welcome to Ron-chester”, la rassegna stampa

Le prime pagine dei 3 quotidiani sportivi italiani aprono con Cristiano Ronaldo, ma anche i tabloid inglesi sembrano esaltati dal probabile ritorno di Ronaldo a Manchester, sponda City stavolta. E c’è qualcuno che non ha dimenticato una sua frase di tanti anni fa.

Cristiano Ronaldo ha svuotato l’armadietto

Secondo quanto riferito da Sky Sport già oggi Cristiano Ronaldo avrebbe svuotato il suo armadietto alla Continassa e comunicato la sua decisione di andare via all’allenatore Massimiliano Allegri e salutato anche i compagni di squadra. La frattura tra la Juventus e il 36enne di Madeira è ormai insanabile. Il tormentone di mercato che ha caratterizzato l’intera sessione dunque ha adesso un epilogo: CR7 dirà addio alla Juventus.