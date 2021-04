Marco Eletti, noto scrittore, è accusato dell’omicidio del padre. Il 33enne, uno scrittore e impiegato tecnico in un’azienda di ceramica nel Reggiano che aveva anche partecipato in passato al programma L’Eredità, avrebbe ucciso il padre 58enne Paolo, colpendolo più volte alla testa con un martello.

La polizia lo ha arrestato con l’accusa di omicidio e di tentato omicidio

Pare che alla base del gesto estremo ci fossero problemi economici. Marco non viveva con i genitori ormai da tempo, aveva un lavoro autonomo e una vita indipendete insieme alla sua compagna. Il padre, Paolo e la mamma Sabrina abitavano a San Martino in Rio dove spesso il figlio Marco Eletti si recava a visitarli. A lanciare l’allarme dopo il delitto sarebbe stato lo stesso 33enne. La polizia lo ha arrestato con l’accusa di omicidio e di tentato omicidio. Visto che avrebbe provato anche ad ammazzare la mamma trovata in stato di incoscienza con i polsi tagliati poco lontano dal cadavere del marito. La madre del fermato è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Emilia. È in coma farmacologico, indotto perché quando è arrivata aveva perso molto sangue e perché narcotizzata. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma sono fiduciosi di salvarle la vita

Marco Eletti è stato interrogato per tutta la notte

Lo scrittore, noto al grande pubblico, ha negato ogni accusa, ma pare che prima del delitto avesse avuto un’accesa discussione con i genitori per motivi economici. Lo scrittore ha chiamato le autorità denunciando un principio di incendio, poi gli agenti hanno scoperto il resto. Marco Eletti interrogato per tutta la notte, gli investigatori hanno ricostruito tutti i suoi spostamenti e confrontato il suo racconto con quello che hanno trovato sulla scena del crimine. Le sue dichiarazioni ritenute contraddittorie e il principio d’incendio un tentativo per depistare le indagini, tanto da far emettere, in mattinata, un provvedimento di fermo, pur in assenza di una confessione.

Marco Eletti ha pubblicato diversi romanzi, alcuni dei quali apprezzati anche da importanti premi letterari. Il primo, “Sotto stato d’assedio” è stato pubblicato nel 2014, seguito dal racconto “L’Oasi”. Nel 2015 il romanzo “La regola del numero sette” gli è valso il podio del premio Urania. Nel 2017 ha pubblicato “Punto d’impatto”.

