Dalla sfida ai napoletani alla condanna, l’epilogo del “re dei maranza”

Cinque anni di carcere per Don Alì, il “re dei maranza” finito sotto processo a Torino per minacce e stalking ai danni di un maestro elementare. Questa la decisione stabilita dal giudice dell’esecuzione di Rimini. La pena sancita per Alì Said, il vero nome del 24enne, è frutto di diverse condanne passate inflitte in diverse parti d’Italia per addebiti che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale ai furti.

L’aggressione di Don Alì al maestro

Il giovane famoso su Tik Tok e Instagram era finito al centro delle polemiche per un video girato nel quartiere Barriera di Milano, in cui aggrediva verbalmente un maestro di una scuola elementare accusandolo di aver maltrattato un alunno. Don Alì è noto anche per essere uno dei maranza che volevano invadere Napoli.

Il pm Roberto Furlan ha chiesto il giudizio immediato, ma la difesa di Don Alì ha chiesto il rito abbreviato (che comporta uno sconto di pena di un terzo) a condizione che il giudice autorizzi la consulenza. Viceversa l’imputato sarà rinviato a giudizio e partirà il dibattimento.